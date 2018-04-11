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03:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Покупка клубники на улицах Владивостока чревата бедой

В Первореченском районе краевого центра в этом году уже выявлено и привлечено к ответственности более 160 человек за незаконную торговлю, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

На минувшей неделе нарушители были выявлены на проспекте 100-летия Владивостока, 64, Океанском проспекте, 90, 140, Народном проспекте, 35, Печорской, 8, Тухачевского, 52, 53 и по ряду других адресов.

Специалисты Россельхознадзора за указанный период изъяли более 450 килограммов рыбной и мясной продукции, которая реализовывалась без документов, подтверждающих качество. Специалисты рассказывают, что сейчас участились случаи продажи клубники, которую также продают без подтверждающих качество документов. Её приобретение на стихийных торговых площадках может быть опасно для здоровья.

Отметим, что за данное правонарушение штрафы выписывают не только за незаконную торговлю, но и по статье нарушения правил благоустройства за выставление несанкционированных торговых объектов — лавок, столов и палаток.

Михаил Грач.

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