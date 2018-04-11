День космонавтики отметят на набережной Комсомольска
В программе —
В программе —
Праздник, посвященный Дню космонавтики, состоится 14 апреля на набережной
В этот день на берегу Амура гости праздника смогут принять участие в
Также в программе мероприятия работа развлекательных площадок, игры и конкурсы, выступления творческих коллективов и танцевальный флешмоб.
Начало праздника в 13.00.
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