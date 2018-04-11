Хабаровчанам покажут расстрельную комнату Николая II
В Хабаровске сегодня, 11 апреля, откроется II Международная православная
В Хабаровске сегодня, 11 апреля, откроется II Международная православная
Выставка расположится в
Представят в Хабаровске и продолжение уникальной экспозиции «Исторический перелом эпох 1918 года: путь на голгофу и прославление Царственных страстотерпцев», посвящённой гибели императора Николая II и его семьи. Посетители увидят расстрельную комнату, воссозданную по фотографиям, предметы интерьера, копию постановления о расстреле Царской семьи, приказа о сносе дома Ипатьевых. Впервые в Хабаровск привезут и
Как сообщает
Православный проект проведут в дальневосточной столице во второй раз. Первая выставка, которая состоялась в апреле 2017 года, вызвала большой интерес у жителей. За время работы её посетили тысячи человек.
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