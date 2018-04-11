Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Дочка Филиппа Киркорова впервые села на шпагат
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова «поймали» за нежными объятиями
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Брэд Питт уже полгода встречается с известным архитектором
Располневшая Надежда Бабкина испугала поклонников
Серябкина выложила фото в мокрой майке без белья – СМИ
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Орловой
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
04:28 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанам покажут расстрельную комнату Николая II

В Хабаровске сегодня, 11 апреля, откроется II Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Её посетители увидят святыни из Петропавловского монастыря Екатеринбурга — ковчег с частицами мощей святых апостолов, икону святых Царственных страстотерпцев и расстрельную комнату Николая II.

Выставка расположится в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена». Участие в православном проекте примут представители больше 80 храмов, монастырей и подворий Русской православной церкви из Беларуси, Греции, Молдовы, Палестины, России и Украины. На выставке-ярмарке посетители смогут купить иконы, церковную утварь, ювелирные изделия, павлопосадские платки, платья в русском стиле, духовную литературу, белорусские деликатесы, специи, фермерские продукты, травяные сборы, монастырский мёд.

Представят в Хабаровске и продолжение уникальной экспозиции «Исторический перелом эпох 1918 года: путь на голгофу и прославление Царственных страстотерпцев», посвящённой гибели императора Николая II и его семьи. Посетители увидят расстрельную комнату, воссозданную по фотографиям, предметы интерьера, копию постановления о расстреле Царской семьи, приказа о сносе дома Ипатьевых. Впервые в Хабаровск привезут и крест-мощевик — величайшую святыню, когда-то принадлежавшую семье Романовых.

Как сообщает пресс-служба Хабаровской епархии, в рамках выставки пройдут беседы со священниками, выступления творческих коллективов, презентации книг, просмотр православных фильмов, посвящённых Царской семье и историческим событиям, произошедшим сто лет назад.

Православный проект проведут в дальневосточной столице во второй раз. Первая выставка, которая состоялась в апреле 2017 года, вызвала большой интерес у жителей. За время работы её посетили тысячи человек.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ошибки повторяются из года в год: Тарасенко попросил уволиться главу района
«Эксперимент удался»: что нового показали на хабаровском фестивале Башмета
США перебрасывают ударную группу ВМС в Средиземное море
Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Шесть человек погибли при крушении вертолета в Хабаровске
Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
Украина арестовала еще одно российское судно у берегов Крыма
Цена санкций. Как сильно обвалится рубль
Продукты в магазинах будут дорожать не только из-за курса рубля
Спорт
«Рома» с Шиком выбила «Барселону» из Лиги чемпионов Все ожидали чуда в Манчестере, а оно случилось в Риме. В ответном матче "Рома" разбила "Барселону" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Санкт-Петербург пополнится пятью памятниками архитектуры
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь