Хабаровчанам покажут расстрельную комнату Николая II

Выставка расположится в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена». Участие в православном проекте примут представители больше 80 храмов, монастырей и подворий Русской православной церкви из Беларуси, Греции, Молдовы, Палестины, России и Украины. На выставке-ярмарке посетители смогут купить иконы, церковную утварь, ювелирные изделия, павлопосадские платки, платья в русском стиле, духовную литературу, белорусские деликатесы, специи, фермерские продукты, травяные сборы, монастырский мёд.

Представят в Хабаровске и продолжение уникальной экспозиции «Исторический перелом эпох 1918 года: путь на голгофу и прославление Царственных страстотерпцев», посвящённой гибели императора Николая II и его семьи. Посетители увидят расстрельную комнату, воссозданную по фотографиям, предметы интерьера, копию постановления о расстреле Царской семьи, приказа о сносе дома Ипатьевых. Впервые в Хабаровск привезут и крест-мощевик — величайшую святыню, когда-то принадлежавшую семье Романовых.

Как сообщает пресс-служба Хабаровской епархии, в рамках выставки пройдут беседы со священниками, выступления творческих коллективов, презентации книг, просмотр православных фильмов, посвящённых Царской семье и историческим событиям, произошедшим сто лет назад.