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06:30 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области ожидается пик весеннего половодья

В Южных районах Челябинской области в ближайшие дни пройдет пик весеннего половодья.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне в ГУ МЧС региона, чтобы минимизировать последствия весенних рисков для населения в муниципальных образованиях работают аварийно-спасательные и оперативные группы.

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В настоящее время обстановка на территории области остается стабильной. Угрозы для населения и территорий нет.

По словам синоптиков, в отдельных районах прогнозируется потепление до +14 градусов, по этой причине снег будет активно таять. В ГУ МЧС России по Челябинской области в круглосуточном режиме анализируется информация об изменениях уровней воды на водоемах и работе гидротехнических сооружений.

Как ранее сообщало Накануне, в Челябинской области начали работу аварийно-спасательные и оперативные группы учебного спасательного центра МЧС России, специализированной пожарно-спасательной части, а также отрядов федеральной противопожарной службы. Карталинский, Варненский, Брединский и Ашинский районы уже находятся под дополнительным прикрытием специалистов МЧС.

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