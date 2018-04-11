В Челябинской области ожидается пик весеннего половодья

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне в ГУ МЧС региона, чтобы минимизировать последствия весенних рисков для населения в муниципальных образованиях работают аварийно-спасательные и оперативные группы.

Читайте также Эксперты признали готовность Челябинской области к паводку

В настоящее время обстановка на территории области остается стабильной. Угрозы для населения и территорий нет.

По словам синоптиков, в отдельных районах прогнозируется потепление до +14 градусов, по этой причине снег будет активно таять. В ГУ МЧС России по Челябинской области в круглосуточном режиме анализируется информация об изменениях уровней воды на водоемах и работе гидротехнических сооружений.