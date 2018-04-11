В Челябинской области ожидается пик весеннего половодья
В Южных районах Челябинской области в ближайшие дни пройдет пик весеннего половодья.
В Южных районах Челябинской области в ближайшие дни пройдет пик весеннего половодья.
Как сообщили Накануне в ГУ МЧС региона, чтобы минимизировать последствия весенних рисков для населения в муниципальных образованиях работают
В настоящее время обстановка на территории области остается стабильной. Угрозы для населения и территорий нет.
По словам синоптиков, в отдельных районах прогнозируется потепление до +14 градусов, по этой причине снег будет активно таять. В ГУ МЧС России по Челябинской области в круглосуточном режиме анализируется информация об изменениях уровней воды на водоемах и работе гидротехнических сооружений.
Как ранее сообщало Накануне, в Челябинской области начали работу
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