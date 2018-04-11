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04:31 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

70 незаконных рекламных конструкций демонтируют в Хабаровске ежемеячно

С наступлением тепла в краевом центре вновь активно взялись за демонтаж.

Источник: Хабаровский край сегодня

Каждый месяц со зданий и улиц Хабаровска демонтируют в среднем более 70 незаконно установленных рекламных и информационных конструкций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на главного специалиста отдела наружной рекламы городской администрации Виктора Панченко.

Все демонтированные конструкции хранятся на складе отдела наружной рекламы, на случай, если владельцы решать их забрать, но сделать они это могут только после того, как оплатят затраты на работы по демонтажу.

 — Уже много лет мы ведем эту борьбу, поскольку подобные конструкции портят лицо нашего города и могут быть опасны для горожан. Кроме того, их собственники нарушают закон. Но каждый год незаконные конструкции вновь и вновь появляются на зданиях и улицах краевого центра, — говорит Виктор Панченко.

По его словам, сейчас, когда на улице потеплело, все большее число собственников незаконных конструкций получают предписания на демонтаж. Если они игнорируют требования их убрать или оформить по закону, в дело идут кусачки, болгарки и отвертки.

 — Зимой это не всегда возможно сделать, потому что конструкции на земельных участках попросту вмерзают в почву, да и технически это сделать сложнее, — говорит Виктор Панченко.

Сейчас сотрудники отдела ежедневно объезжают территорию города и выявляют незаконные конструкции, сверяясь с электронной базой данных. Невзирая на все усилия, очистить город полностью никогда не удается.

Несмотря на то, что предпринимателям прекрасно известно, как оформить все в законном порядке (пройти согласование эскизов у главного художника города и получить соответствующее разрешение на размещение как в муниципалитете, так и владельцев зданий) — нарушителей меньше не становится.

 — Мы не имеем права наказывать за незаконно установленную рекламу штрафами, только выписываем предписание. Штрафы — это прерогатива УМВД или прокуратуры. Если у нас нет возможности демонтировать какую-то конструкцию в силу ее масштабов или тяжелого веса, мы направляем в УМВД или прокуратуру сведения с просьбой привлечь предпринимателей к административной ответственности, — продолжает Виктор Панченко.

В прошлом году в Хабаровске было демонтировано более двух тысяч незаконных рекламных конструкций, а начала текущего года — уже около сотни.

СПРАВКА:

Административный штраф за незаконно установленные рекламные конструкции составляет от 1 тыс руб (для граждан) до 1 млн руб (для юрлиц).

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