Замначальника Дальневосточной таможни оставили под стражей
Мосгорсуд признал его арест законным.
Мосгорсуд признал его арест законным.
Московский городской суд оставил без изменений решение Басманного суда об аресте первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Сергея Федорова, обвиняемого в получении многомиллионных взяток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
«Постановление Басманного районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», — огласила председательствующая судья Ольга Кривоусова.
Первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров подозревается в получении взяток в особо крупном размере (части 6 статьи 290 УК РФ).
«Сергей Федоров в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов США от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО “Дальзавод-Терминал”», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, самого Родиона Тихонова обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса Российской Федерации. В том числе части 4 статьи 194 УК РФ — уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенные организованной группой и части 1 статьи 210 — организация преступного сообщества или участие в нём.
Ранее РИА VladNews писало, что вместе с Родионом Тихоновым и шестью сотрудниками его компании группой московского ФСБ 21 февраля был задержан замначальника таможенного поста Морской порт Владивостокской таможни Евгений Романченко.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.