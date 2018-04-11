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04:33 (мск), источник: VLADNEWS

Замначальника Дальневосточной таможни оставили под стражей

Мосгорсуд признал его арест законным.

Источник: AP 2018

Московский городской суд оставил без изменений решение Басманного суда об аресте первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Сергея Федорова, обвиняемого в получении многомиллионных взяток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

«Постановление Басманного районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», — огласила председательствующая судья Ольга Кривоусова.

Напомним, по ходатайству прокуратуры 22 марта Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу замглавы ДВТУ до 19 мая 2018 года.

Первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров подозревается в получении взяток в особо крупном размере (части 6 статьи 290 УК РФ).

«Сергей Федоров в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов США от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО “Дальзавод-Терминал”», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО «Дальзавод-Терминал», а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза.

Напомним, самого Родиона Тихонова обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса Российской Федерации. В том числе части 4 статьи 194 УК РФ — уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенные организованной группой и части 1 статьи 210 — организация преступного сообщества или участие в нём.

Ранее РИА VladNews писало, что вместе с Родионом Тихоновым и шестью сотрудниками его компании группой московского ФСБ 21 февраля был задержан замначальника таможенного поста Морской порт Владивостокской таможни Евгений Романченко.

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