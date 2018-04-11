В Красноярске пройдет творческий вечер Ренаты Литвиновой

Красноярск посетит актриса и режиссер Рената Литвинова. Встретиться с ней можно будет на творческом вечере в концертном зале «Гранд Холл Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).

«Такие вечера стали настоящим праздником для ее поклонников по всей стране. В Красноярске погружение в мир творчества необычной актрисы начнется уже на входе, с 18:00 — гостей вечера будет встречать и развлекать мим. Особую атмосферу можно будет прочувствовать и в тематических фотозонах; взяв в руки мундштук, сев в кресло 30-х годов в окружении мехов и шляпок с сеточками, задуматься о вечном и прекрасном. На одной из локаций будет проведен урок светского этикета, ведь элегантность и этичное поведение в любой ситуации — характерная черта Ренаты Литвиновой», — рассказали организаторы мероприятия.

Кроме того, в этот вечер профессионалы ресторанного дела расскажут, как правильно пить шампанское, пользоваться приборами и какие беседы следует вести за столом. Фоном программы будет служить живая музыка с участием камерного оркестра. На один вечер «Гранд Холл Сибирь» превратится в торжественный салун 30-х годов с дамами в вечерних платьях и господами.

В холле расположится картинная галерея сумок, экскурсию по которой проведет искусствовед-стилист. А художник одежды Венера Валевская представит необычную коллекцию картин на платьях. В 19:00 в концертном зале состоится выступление шоу-балета, сразу после которого на сцену выйдет Рената Литвинова. Она представит публике свои новые фильмы, в которых она выступила как актриса и режиссер. После встречи пройдет фотосессия для гостей мероприятия.