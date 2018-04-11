В Красноярске пройдет творческий вечер Ренаты Литвиновой
Гостей ждет погружение в загадочный мир актрисы через истории ее жизни, через призму ее монологов о вечном и прекрасном и через общение с публикой.
Гостей ждет погружение в загадочный мир актрисы через истории ее жизни, через призму ее монологов о вечном и прекрасном и через общение с публикой.
Красноярск посетит актриса и режиссер Рената Литвинова. Встретиться с ней можно будет на творческом вечере в концертном зале «Гранд Холл Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).
«Такие вечера стали настоящим праздником для ее поклонников по всей стране. В Красноярске погружение в мир творчества необычной актрисы начнется уже на входе, с 18:00 — гостей вечера будет встречать и развлекать мим. Особую атмосферу можно будет прочувствовать и в тематических фотозонах; взяв в руки мундштук, сев в кресло 30-х годов в окружении мехов и шляпок с сеточками, задуматься о вечном и прекрасном. На одной из локаций будет проведен урок светского этикета, ведь элегантность и этичное поведение в любой ситуации — характерная черта Ренаты Литвиновой», — рассказали организаторы мероприятия.
В холле расположится картинная галерея сумок, экскурсию по которой проведет
«Точная программа вечера неизвестна — актриса всегда сохраняет интригу до своего выхода на сцену. Судя по отзывам участников встреч с Ренатой Литвиновой в других городах, гостей ждет погружение в загадочный мир актрисы через истории ее жизни, через призму ее монологов о вечном и прекрасном и через общение с публикой», — рассказали организаторы вечера в Красноярске.
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