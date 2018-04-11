Отдаленные территории Владивостока готовят к стихии

Источник: ДЕЙТА

Природные пожары являются настоящим бедствием и наносят значительный вред природе, а также создают угрозу для людей. Борьба с данным природным катаклизмом стоит на особом контроле оперативных служб всего Приморья.

В проведении превентивных мероприятий приняли участие сотрудники службы пожаротушения, представители Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Владивостока, администрации муниципального образования и добровольных пожарных дружин.

Также, в селе Береговое была проведена проверка пожарных гидрантов и пожарных рукавов, произведено учебное боевое развёртывание добровольной пожарной дружины, осмотрены минерализованные полосы.

Особое внимание было уделено проверке системы оповещения, а также готовности оперативных служб и местного населения к возможным чрезвычайным ситуациям.