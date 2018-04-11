Отдаленные территории Владивостока готовят к стихии
10 апреля в селе Береговое тренировались противостоять стихии, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья.
10 апреля в селе Береговое тренировались противостоять стихии, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья.
Природные пожары являются настоящим бедствием и наносят значительный вред природе, а также создают угрозу для людей. Борьба с данным природным катаклизмом стоит на особом контроле оперативных служб всего Приморья.
В проведении превентивных мероприятий приняли участие сотрудники службы пожаротушения, представители Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Владивостока, администрации муниципального образования и добровольных пожарных дружин.
Также, в селе Береговое была проведена проверка пожарных гидрантов и пожарных рукавов, произведено учебное боевое развёртывание добровольной пожарной дружины, осмотрены минерализованные полосы.
Особое внимание было уделено проверке системы оповещения, а также готовности оперативных служб и местного населения к возможным чрезвычайным ситуациям.
Михаил Грач.
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