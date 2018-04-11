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05:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Первый форум зоозащитников Прибайкалья пройдёт в ИрГАУ

Первый форум зоозащитников Прибайкалья пройдёт 27 и 28 апреля 2018 года на базе Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского.

Как сообщает пресс-служба вуза, на тематических круглых столах, мастер-классах и в ходе презентаций участники обсудят проблемы взаимодействия общества с животными, проживающими в дикой природе и в населённых пунктах, и существующие меры их поддержки, обменяются опытом по сбережению здоровья диких зверей и домашних животных. Планируется проанализировать работу приютов для животных, выработать рекомендации к обществу и органам власти по взаимодействию с животными.

Заявки от желающих участвовать в форуме принимают до 20 апреля 2018 года. подробности можно уточнить по тел.: 8−950−120−84−82 (начальник управления по социальным вопросам и связям с общественностью ИрГАУ Павел Деранжулин).

Справка. Организаторы форума зоозащитников Прибайкалья — ИрГАУ, благотворительный фонд «Право на жизнь», благотворительный фонд защиты бездомных животных «Байкальский ковчег», областная общественная организация «Защита животных — ЗооЗабота»; отделение общественной организации «Альянс Защитников Животных» в Иркутской области, фонд защиты животных Иркутской области «Ангелы хранители», приют «Друзья для души», питомник «К-9», центр льготной стерилизации ООО «Гера».

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