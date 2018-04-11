Первый форум зоозащитников Прибайкалья пройдёт в ИрГАУ
Первый форум зоозащитников Прибайкалья пройдёт 27 и 28 апреля 2018 года на базе Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского.
Первый форум зоозащитников Прибайкалья пройдёт 27 и 28 апреля 2018 года на базе Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского.
Как сообщает
Заявки от желающих участвовать в форуме принимают до 20 апреля 2018 года. подробности можно уточнить по тел.: 8−950−120−84−82 (начальник управления по социальным вопросам и связям с общественностью ИрГАУ Павел Деранжулин).
Справка. Организаторы форума зоозащитников Прибайкалья — ИрГАУ, благотворительный фонд «Право на жизнь», благотворительный фонд защиты бездомных животных «Байкальский ковчег», областная общественная организация «Защита животных — ЗооЗабота»; отделение общественной организации «Альянс Защитников Животных» в Иркутской области, фонд защиты животных Иркутской области «Ангелы хранители», приют «Друзья для души», питомник «К-9», центр льготной стерилизации ООО «Гера».
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