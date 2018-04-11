Первый форум зоозащитников Прибайкалья пройдёт в ИрГАУ

Как сообщает пресс-служба вуза, на тематических круглых столах, мастер-классах и в ходе презентаций участники обсудят проблемы взаимодействия общества с животными, проживающими в дикой природе и в населённых пунктах, и существующие меры их поддержки, обменяются опытом по сбережению здоровья диких зверей и домашних животных. Планируется проанализировать работу приютов для животных, выработать рекомендации к обществу и органам власти по взаимодействию с животными.