В Нижнеудинске прошел традиционный Вербный торг
В Нижнеудинске прошла благотворительная ярмарка «Вербный торг», в ходе которой удалось собрать 25,7 тыс. рублей для работы общественной организации
В Нижнеудинске прошла благотворительная ярмарка «Вербный торг», в ходе которой удалось собрать 25,7 тыс. рублей для работы общественной организации
Как рассказал председатель совета организации Артем Петернев, на ярмарке изделия ручной работы представил 31 мастер, в том числе родители детей с инвалидностью. Самым продаваемым товаром стала книга сказок 13-летней Владиславы Воробьевой, издать которую помогла организация «Доверие». Часть своей выручки (от 20% и более) мастера перечислили на благотворительность.
Кроме того, на ярмарке была возможность для посетителей просто пожертвовать любую сумму, принять участие в русских народных играх, заплатив символическую сумму, посетить платную
Приняли участие в благотворительной ярмарке и шесть учреждений Нижнеудинска — школы, дома детского творчества
В 2018 году ярмарку организация «Доверия» проводила своими силами, на 2019 год она хочет поменять формат «Вербного торга», сделать его более масштабным и интересным, для этого планирует участвовать в различных грантовых конкурсах.
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