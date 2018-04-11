В Нижнеудинске прошел традиционный Вербный торг

Как рассказал председатель совета организации Артем Петернев, на ярмарке изделия ручной работы представил 31 мастер, в том числе родители детей с инвалидностью. Самым продаваемым товаром стала книга сказок 13-летней Владиславы Воробьевой, издать которую помогла организация «Доверие». Часть своей выручки (от 20% и более) мастера перечислили на благотворительность.

Кроме того, на ярмарке была возможность для посетителей просто пожертвовать любую сумму, принять участие в русских народных играх, заплатив символическую сумму, посетить платную фото-будку. Состоялась лотерея, в ходе которой разыгрывались подарки от партнеров. В итоге, по словам Артема Петернева, хотя посетителей «Вербного торга» в нынешнем году было меньше, чем обычно, около 300 человек, удалось собрать самую большую за шесть лет проведения ярмарки сумму. «Мы сделали вывод: на ярмарку стали приходить люди целенаправленно, чтобы сделать благое дело. Значит, мы добились своей цели — объединение в одном проекте благотворительности, православной культуры, принятия людей с ограниченными возможностями», — сказал председатель совета организации.

Приняли участие в благотворительной ярмарке и шесть учреждений Нижнеудинска — школы, дома детского творчества и т. д. А танцевальные и вокальные коллективы города и района показали яркий концерт. Это говорит о том, что «Вербный торг» интересен не только семьям, в которых растут дети с инвалидностью, но и просто горожанам, убежден Артем Петернев.