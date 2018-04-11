Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма
В России построили тягач «Вощина-1»
Дочка Филиппа Киркорова впервые села на шпагат
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова «поймали» за нежными объятиями
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
5 ошибок в воспитании, которые делают все родители
Дочка Филиппа Киркорова впервые села на шпагат
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Брэд Питт уже полгода встречается с известным архитектором
Располневшая Надежда Бабкина испугала поклонников
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
05:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Нижнеудинске прошел традиционный Вербный торг

В Нижнеудинске прошла благотворительная ярмарка «Вербный торг», в ходе которой удалось собрать 25,7 тыс. рублей для работы общественной организации детей-инвалидов «Доверие». Об этом сообщает 10 апреля 2018 года Агентство социальной информации.

Как рассказал председатель совета организации Артем Петернев, на ярмарке изделия ручной работы представил 31 мастер, в том числе родители детей с инвалидностью. Самым продаваемым товаром стала книга сказок 13-летней Владиславы Воробьевой, издать которую помогла организация «Доверие». Часть своей выручки (от 20% и более) мастера перечислили на благотворительность.

Кроме того, на ярмарке была возможность для посетителей просто пожертвовать любую сумму, принять участие в русских народных играх, заплатив символическую сумму, посетить платную фото-будку. Состоялась лотерея, в ходе которой разыгрывались подарки от партнеров. В итоге, по словам Артема Петернева, хотя посетителей «Вербного торга» в нынешнем году было меньше, чем обычно, около 300 человек, удалось собрать самую большую за шесть лет проведения ярмарки сумму. «Мы сделали вывод: на ярмарку стали приходить люди целенаправленно, чтобы сделать благое дело. Значит, мы добились своей цели — объединение в одном проекте благотворительности, православной культуры, принятия людей с ограниченными возможностями», — сказал председатель совета организации.

Приняли участие в благотворительной ярмарке и шесть учреждений Нижнеудинска — школы, дома детского творчества и т. д. А танцевальные и вокальные коллективы города и района показали яркий концерт. Это говорит о том, что «Вербный торг» интересен не только семьям, в которых растут дети с инвалидностью, но и просто горожанам, убежден Артем Петернев.

В 2018 году ярмарку организация «Доверия» проводила своими силами, на 2019 год она хочет поменять формат «Вербного торга», сделать его более масштабным и интересным, для этого планирует участвовать в различных грантовых конкурсах.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Удар по госдолгу: США могут ввести новые санкции против России
СМИ: российский истребитель пролетел над французским фрегатом
Шесть человек погибли при крушении вертолета в Хабаровске
Украина арестовала еще одно российское судно у берегов Крыма
Цена санкций. Как сильно обвалится рубль
Продукты в магазинах будут дорожать не только из-за курса рубля
Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Спорт
«Рома» с Шиком выбила «Барселону» из Лиги чемпионов Все ожидали чуда в Манчестере, а оно случилось в Риме. В ответном матче "Рома" разбила "Барселону" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь