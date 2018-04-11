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06:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинск может появиться на купюре в 10 тысяч рублей

На деньгах планируют изобразить будущий конгресс-холл.

Источник: Комсомольская правда

Любопытную новость журналистам сообщила представитель дирекции подготовки саммитов ШОС и БРИКС Ирина Чиркова 10 апреля. Челябинский конгресс-холл, который сейчас возводят на реке Миасс, может появиться на купюрах будущего в 10 тысяч рублей. Представитель отметила, что это произойдет, если на Южном Урале построят по настоящему фешенебельный объект.

К 2020 году в Челябинске должны построить два конгресс-холла, несколько отелей, привести в порядок запущенную реку Миасс и разобраться с долгостроями. Все ради мировых саммитов ШОС и БРИКС, на которые должны прилететь президенты нескольких стран.

Новость про новые купюры добралась до соцсетей, где южноуральцы выразили скепсис по поводу заявления.

— Наверное, это такой пиар-ход саммита и Челябинска, — предполагают пользователи.

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