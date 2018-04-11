Челябинск может появиться на купюре в 10 тысяч рублей
На деньгах планируют изобразить будущий
На деньгах планируют изобразить будущий
Любопытную новость журналистам сообщила представитель дирекции подготовки саммитов ШОС и БРИКС Ирина Чиркова 10 апреля. Челябинский
К 2020 году в Челябинске должны построить два
Новость про новые купюры добралась до соцсетей, где южноуральцы выразили скепсис по поводу заявления.
— Наверное, это такой
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.