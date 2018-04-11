В Прикамье проснулись клещи
От укуса пострадал мальчик из Карагайского района.
От укуса пострадал мальчик из Карагайского района.
Первые в этом сезоне клещи проснулись и начали кусать пермяков. Первый случай был зафиксирован 8 апреля в Карагайском районе. Как рассказали в
Всего в 2017 году в Прикамье было зарегистрировано 13 626 случаев присасывания клещей. Заражение городских жителей чаще всего происходило во время отдыха и
Ежегодно в крае вакцинируется более 200 тысяч человек, что обеспечивает относительно низкий уровень заболеваемости КВЭ.
В 2017 году среди заболевших не привитые против данной инфекции лица составили 99,9%.
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