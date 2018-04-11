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07:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье проснулись клещи

От укуса пострадал мальчик из Карагайского района.

Источник: РИА "Новости"

Первые в этом сезоне клещи проснулись и начали кусать пермяков. Первый случай был зафиксирован 8 апреля в Карагайском районе. Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора, от укуса пострадал 11-летний ребенок, который гулял на открытом участке леса. Мальчик был привит от клещевого энцефалита.

Всего в 2017 году в Прикамье было зарегистрировано 13 626 случаев присасывания клещей. Заражение городских жителей чаще всего происходило во время отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности в лесу: на отдыхе, в сезон сбора грибов и ягод — 30,2% и при посещении дачных участков — 19,8%.

Ежегодно в крае вакцинируется более 200 тысяч человек, что обеспечивает относительно низкий уровень заболеваемости КВЭ.

В 2017 году среди заболевших не привитые против данной инфекции лица составили 99,9%.

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