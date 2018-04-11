Днем в Башкирии потеплеет до +15 градусов
УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Днем 11 апреля в южных районах Башкирии потеплеет до +15 градусов, прогнозируют синоптики. Утром и днем местами по республике пройдет небольшой дождь со снегом, по северу до умеренного. На автодорогах ночью и утром возможен туман.
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