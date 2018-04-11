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07:03 (мск), источник: ИА Башинформ

Днем в Башкирии потеплеет до +15 градусов

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Днем 11 апреля в южных районах Башкирии потеплеет до +15 градусов, прогнозируют синоптики. Утром и днем местами по республике пройдет небольшой дождь со снегом, по северу до умеренного. На автодорогах ночью и утром возможен туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 36% 766 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Башинформ

Средняя температура по региону в среду днем составит +5, +10 градусов.

С четверга в регионе ожидается вторжение более холодного воздуха, температура воздуха понизится до -3 градусов ночью и до 6 градусов тепла днем. Вероятны небольшие осадки.

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