На острове Татышев открыт сезон велопроката

В Татышев-парке открыт сезон велопроката. Предприниматели уже подготовили инвентарь. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.

25 пунктов проката, расположенных на западной и восточной сторонах острова, готовы к приему посетителей. Отдыхающие смогут взять в аренду велосипеды и роликовые коньки.

Прокатчики уверяют, что в этом году цены поднимать не станут — оставят на прежнем уровне. Так, прокат спортивного инвентаря обойдется горожанам от 200 до 250 рублей в час.