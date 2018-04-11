На острове Татышев открыт сезон велопроката
Стоимость аренды не изменилась с прошлого года.
Стоимость аренды не изменилась с прошлого года.
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25 пунктов проката, расположенных на западной и восточной сторонах острова, готовы к приему посетителей. Отдыхающие смогут взять в аренду велосипеды и роликовые коньки.
Прокатчики уверяют, что в этом году цены поднимать не станут — оставят на прежнем уровне. Так, прокат спортивного инвентаря обойдется горожанам от 200 до 250 рублей в час.
Городские власти напоминают, что протяженность велодорожек на острое составляет 12 км. В парке летом, помимо катания на велосипедах и роликовых коньках, можно поиграть в стритбол, футбол, волейбол, настольный теннис или лапту, а также заняться бегом и скандинавской ходьбой.
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