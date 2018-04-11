Скандальный подрядчик ремонта проспекта Мира оштрафован

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитражный суд края после иска УДИБ принял решение оштрафовать компанию «Спецпромпроект», которая прошлым летом занималась ремонтом проспекта Мира. Сколько придется заплатить скандальному подрядчику, в мэрии не сообщают.

В администрации уточнили, что с ответчика «взыскан крупный штраф». Добавим, что такое наказание компания получила за некачественное выполнение работ по уплотнению грунта после ремонта ливневой канализации.

«Кураторы работ сразу после их выполнения предъявили подрядчику претензию, однако в срок он её не исполнил. В итоге грунт все же был уплотнен до нормативных параметров, однако сделали это с серьезным нарушением сроков», — сообщается на сайте городской администрации.

Отметим, что ранее «Спецпромпроект» был внесен в так называемый «черный список». Это значит, что компания в ближайшие два года не сможет принимать участие в торгах и выполнять работы по государственным и муниципальным контрактам.

Напомним, летом прошлого года компания «Спецпромпроект» занималась капитальным ремонтом проспекте Мира. В итоге подрядчик допустил ряд серьезных нарушений, сорвал все сроки окончания работ.