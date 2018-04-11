Скандальный подрядчик ремонта проспекта Мира оштрафован
Такое решение вынес арбитражный суд Красноярского края.
Такое решение вынес арбитражный суд Красноярского края.
Арбитражный суд края после иска УДИБ принял решение оштрафовать компанию «Спецпромпроект», которая прошлым летом занималась ремонтом проспекта Мира. Сколько придется заплатить скандальному подрядчику, в мэрии не сообщают.
В администрации уточнили, что с ответчика «взыскан крупный штраф». Добавим, что такое наказание компания получила за некачественное выполнение работ по уплотнению грунта после ремонта ливневой канализации.
«Кураторы работ сразу после их выполнения предъявили подрядчику претензию, однако в срок он её не исполнил. В итоге грунт все же был уплотнен до нормативных параметров, однако сделали это с серьезным нарушением сроков», — сообщается на сайте городской администрации.
Напомним, летом прошлого года компания «Спецпромпроект» занималась капитальным ремонтом проспекте Мира. В итоге подрядчик допустил ряд серьезных нарушений, сорвал все сроки окончания работ.
Администрация города расторгла договор с компанией в одностороннем порядке.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.