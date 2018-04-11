Житель Берёзовки сконструировал гусеничный вездеход
В Берёзовке собирают гусеничные вездеходы, которые с лёгкостью справляются с особенностями сибирской природы. У них вместо руля — рычаги, двойные тормоза и максимум два сиденья.
В Берёзовке собирают гусеничные вездеходы, которые с лёгкостью справляются с особенностями сибирской природы. У них вместо руля — рычаги, двойные тормоза и максимум два сиденья.
Вот он, исследователь с сибирской душой. Вездеход «Скаут», так его называют создатели, сделан в обычном гараже. Работа заняла три месяца. Аппарат — амфибия, поэтому подойдёт не только для охоты и рыбалки. Его технические возможности позволяют участвовать и в спасательных операциях.
«Куда невозможно добраться на тяжёлой технике пожаротушения, на этой машине мы с лёгкостью преодолеваем любое бездорожье, если нужно — переплываем реки, и не прилагая особых усилий, тушим локальные очаги возгорания и предотвращаем пожары большой площади», — рассказал создатель вездехода Николай Пипченко.
«Основное достоинство машины в том, что она вся собрана на запчастях отечественного производства. При выходе из строя любого агрегата можно пойти в магазин и приобрести за скромные деньги любую деталь», — рассказал создатель вездехода Николай Пипченко.
Такой аппарат потребляет всего пять литров бензина в час и может двигаться по любому бездорожью с загруженностью в 500 килограммов. Николай рассказывает, у него много идей, которые хочется реализовать. В планах — собрать «Скаут» с водонапорной установкой.
Александр ЧЕРКАШИН.
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