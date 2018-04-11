Житель Берёзовки сконструировал гусеничный вездеход

Вот он, исследователь с сибирской душой. Вездеход «Скаут», так его называют создатели, сделан в обычном гараже. Работа заняла три месяца. Аппарат — амфибия, поэтому подойдёт не только для охоты и рыбалки. Его технические возможности позволяют участвовать и в спасательных операциях. «Куда невозможно добраться на тяжёлой технике пожаротушения, на этой машине мы с лёгкостью преодолеваем любое бездорожье, если нужно — переплываем реки, и не прилагая особых усилий, тушим локальные очаги возгорания и предотвращаем пожары большой площади», — рассказал создатель вездехода Николай Пипченко.

Машина стоит на шести колёсах от «Нивы», которые заключены в гусеничный корпус. Забуксовать при таких условиях почти невозможно. Каждая машина собирается под конкретные задачи. Можно сделать для снега, а можно для болота. Эта модель универсальная. А значит, снежные, горные препятствия и водные течения не страшны. Себестоимость такого аппарата может составлять от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Дополнительно на машину уже устанавливали сиденья повышенной комфортности, датчики приборной панели и даже радиоантенны.