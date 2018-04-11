Приморцам рассказали, куда жаловаться на коррупционеров
Жители Приморского края могут воспользоваться «телефоном доверия» Управления Росреестра по Приморскому краю, сообщили DEITA. RU в Росреестре.
Жители Приморского края могут воспользоваться «телефоном доверия» Управления Росреестра по Приморскому краю, сообщили DEITA. RU в Росреестре.
Приморцы могут подать жалобу на действия недобросовестных государственных служащих и сообщить о коррупционных проявлениях, фактах превышения служебных полномочий, неисполнения служебных обязанностей, несоблюдении установленных законом запретов и ограничений, а также требований к служебному поведению со стороны сотрудников Управления Росреестра по Приморскому краю.
Устное сообщение можно оставить на «телефон доверия» —
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