Приморцам рассказали, куда жаловаться на коррупционеров

Приморцы могут подать жалобу на действия недобросовестных государственных служащих и сообщить о коррупционных проявлениях, фактах превышения служебных полномочий, неисполнения служебных обязанностей, несоблюдении установленных законом запретов и ограничений, а также требований к служебному поведению со стороны сотрудников Управления Росреестра по Приморскому краю.