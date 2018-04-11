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07:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Группы в детских садах Омска закрываются на карантин

В городе продолжают грипповать малыши.

Региональный Роспотребнадзор проанализировал эпидемиологическую ситуацию в Омской области. Из цифр санитарных врачей понятно: все больше детей гриппует, но пока ситуация остается стабильной. Со 2 по 8 апреля зарегистрировано 10942 заболевших гриппом и ОРВИ. И все чаще врачи выявляют у малышей именно грипп.

— За 14 неделю в рамках лабораторного мониторинга обследовано экспресс-методами 125 больных ОРВИ, в 26 случаях обнаружены вирусы гриппа А, в четырех — вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 71,4%, парагриппа — 9,5%, риновирусов и метапневмовирусов — по 7,1%, аденовирусов и коронавирусов — по 2,4%, — говорится в сообщении, — рассказали санитарные врачи в Омске.

На данный момент в городе полностью закрыты на карантин два детских сада. Еще в 10 дошкольных учреждениях закрыты отдельные группы.

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