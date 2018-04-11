Группы в детских садах Омска закрываются на карантин
В городе продолжают грипповать малыши.
В городе продолжают грипповать малыши.
Региональный Роспотребнадзор проанализировал эпидемиологическую ситуацию в Омской области. Из цифр санитарных врачей понятно: все больше детей гриппует, но пока ситуация остается стабильной. Со 2 по 8 апреля зарегистрировано 10942 заболевших гриппом и ОРВИ. И все чаще врачи выявляют у малышей именно грипп.
— За 14 неделю в рамках лабораторного мониторинга обследовано
На данный момент в городе полностью закрыты на карантин два детских сада. Еще в 10 дошкольных учреждениях закрыты отдельные группы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.