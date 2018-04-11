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07:39 (мск), источник: Kazinform

Мне интересен только Геннадий Головкин — Сондерс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс в очередной раз прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой Сауля Альвареса и последовавшую за этим отмену боя мексиканца с Геннадием Головкиным. Об этом пишет СИА SPORTINFORM.

Источник: Kazinform

«Альварес был пойман на горячем. Он абсолютный мошенник и лжец. Этому нет никаких оправданий, и точка. Его нужно отстранить на очень долгое время.

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Что касается Головкина, то я дрался со многими его оппонентами, так что он мог бы встретиться со мной. Конечно, я бы хотел выступить в таком бою перед своей публикой, я ещё с детства мечтал о большом объединительном поединке в Лас-Вегасе.

Мне интересен бой только с Головкиным и ни с кем другим. Он продолжает говорить, что хочет объединить титулы, что же, я здесь. Не хочу заглядывать за спину Мюррею, но меня вдохновляет мысль, что может принести победа над ним", — цитирует Сондерса championat.com, со ссылкой на BoxingScene.

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