Мне интересен только Геннадий Головкин — Сондерс

Источник: Kazinform

«Альварес был пойман на горячем. Он абсолютный мошенник и лжец. Этому нет никаких оправданий, и точка. Его нужно отстранить на очень долгое время.

Читайте также «Канело» может избежать наказания за допинг перед рематчем с Головкиным

Что касается Головкина, то я дрался со многими его оппонентами, так что он мог бы встретиться со мной. Конечно, я бы хотел выступить в таком бою перед своей публикой, я ещё с детства мечтал о большом объединительном поединке в Лас-Вегасе.