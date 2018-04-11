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05:26 (мск), источник: VLADNEWS

Небольших ящериц из Приморского океанариума выпустили в лес

Гекконы отлично адаптировались в новом месте.

В Приморском океанариуме решили провести эксперимент и выпустить две «семейные» пары гекконов в «Тропический дождевой лес» к живым растениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский океанариум. Сообщается, что гекконы отлично адаптировались. Теперь ящерицы живут в почти настоящем тропическом лесу, что может способствовать их дальнейшему размножению. При подходящих условиях гекконы делают кладку примерно раз в два месяца. На свет появляются один — два малыша. Кормовой базы для домовых гекконов в экспозиции достаточно. Здесь живут сверчки, а растения регулярно поливают. Животные активно «гуляют» по листьям и стенам, не обращая внимания на посетителей. Ящерицы практически полностью слились с природой.

Домовые гекконы небольшие, их максимальный рост 12 сантиметров, поэтому напугать никого не могут. На дорожки новоселы выходят только ночью, когда гасят основной биологический свет и оставляют локальный. Тогда же самцы «поют», заявляя соперникам о своем праве на территорию и приманивая подружек.

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