Небольших ящериц из Приморского океанариума выпустили в лес

В Приморском океанариуме решили провести эксперимент и выпустить две «семейные» пары гекконов в «Тропический дождевой лес» к живым растениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский океанариум. Сообщается, что гекконы отлично адаптировались. Теперь ящерицы живут в почти настоящем тропическом лесу, что может способствовать их дальнейшему размножению. При подходящих условиях гекконы делают кладку примерно раз в два месяца. На свет появляются один — два малыша. Кормовой базы для домовых гекконов в экспозиции достаточно. Здесь живут сверчки, а растения регулярно поливают. Животные активно «гуляют» по листьям и стенам, не обращая внимания на посетителей. Ящерицы практически полностью слились с природой.