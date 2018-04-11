Мигранты стали играть меньшую роль в росте населения Красноярска
Хотя их по число
Хотя их по число
За 2017 год население Красноярска выросло 7 840 человек. Большая часть из них, почти 62%, это мигранты, сообщают красноярские статистики.
В абсолютных цифрах число вновь приехавших в Красноярск жителей составляет 4 841 человек. Тогда как естественным образом население города увеличилось лишь на 2 999 человек.
Стоит отметить, что по отношению к 2016 году доля мигрантов в приросте населения Красноярска снизилась — тогда они занимали 67,3% или 10 719 человек.
В целом же, в 2017 году в краевом центре проживало 1 091 634 человека. Это на 0,7% больше, чем годом ранее.
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