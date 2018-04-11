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06:02 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Дни памяти в Иркутске организуют специальные автобусные маршруты

В Родительский день иркутяне смогут воспользоваться удобными рейсами.

Специальные автобусные маршруты запустят в Иркутске в Дни памяти с 14 по 17 апреля. Автобусы будут курсировать до Маратовского, Александровского, и Ново-Ленинского кладбищ. Также три частных автобуса будут ходить до Смоленского кладбища.

С 14 по 16 апреля автобусы будут курсировать с 9.00 до 19.00, а в Родительский день 17 апреля будут продлены на час — с 9.00 до 20.00.

До Маратовского кладбища.

Автобус № 9 «Ц. Рынок (напротив строения № 11 по ул. Володарского) — с. Дубинина (Маратовское кладбище)». С 14 по 16 апреля на линии будут работать 4 автобуса, 17 апреля — 6.

До Александровского кладбища.

Автобус№ 136к «ул. С. Перовской — Александровское кладбище». С 14 по 16 апреля будут ходить 2 единицы транспорта, 17 апреля — 8.

До Ново-Ленинского кладбища.

Автобус № 14а «Ц. Рынок (ул. Чехова, 19) — Н. Ленинское кладбище». С 14 по 16 апреля на линии будут работать 2 автобуса, 17 апреля — 8.

Автобус № 14к «Школьная — Н. Ленинское кладбище». С 14 по 16 апреля будут запущены 2 автобуса, 17 апреля — 4.

Автобус № 10к «Авиазавод — Н. Ленинское кладбище». С 14 по 16 апреля по маршруту будут ходить 4 автобуса, 17 апреля — 5 машин.

Автобус № 25к «пос. Жилкино — Н. Ленинское кладбище». Будет работать 1 автобус 17 апреля.

До Смоленского кладбища.

Автобус от остановки «Б. Рябикова — Смоленское кладбище».

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