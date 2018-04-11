Источник: Хабаровский край сегодня

Расконсервация фонтанов началась в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По традиции все фонтаны города заработают 1 мая.

— Необходимо провести работу над 17 фонтанами: на прудах, на площади имени Ленина, на железнодорожном вокзале, у кинотеатра «Дружба» и в детском парке имени Гайдара. Всю электронику и механизмы подвергают тестированию, зимой проводился текущий ремонт и техническое обслуживание всех агрегатов, чтобы традиционно 1 мая жители и гости города уже могли любоваться водными представлениями, — сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Предстоит провести уборку зимних ограждений, чистку фонтанных чаш, монтаж съемных частей труб, насосов, светильников и электрооборудования, промывку и продувку форсунок.

— Наиболее трудозатратным является светомузыкальный водный комплекс на городских прудах. Оборудование состоит из дорогостоящей и хрупкой электроники, требующей немалого времени и особой тщательности в проведении работ, — привели слова рабочего в пресс-службе.

— Сезон откроется в день Первомая и продлится до ноября, — сказал заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко. Пешеходный фонтан на набережной запустят тоже 1 мая.