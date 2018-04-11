Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Дочка Филиппа Киркорова впервые села на шпагат
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Располневшая Надежда Бабкина испугала поклонников
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
13-летняя балерина из Петербурга стала звездой соцсетей
Врачи предупредили об опасности автокресел для младенцев
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Брэд Питт уже полгода встречается с известным архитектором
Располневшая Надежда Бабкина испугала поклонников
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
06:19 (мск), источник: Newslab.ru

Родителям выпускников в красноярской гимназии предложили «скинуться» на проведение экзаменов

Родителям выпускников 9-х и 11-х классов красноярской гимназии № 13 руководство учебного заведения предложило собрать деньги на проведение экзаменов и печать аттестатов. Об этом Newslab.ru рассказали сами родители учеников.

По их словам, на прошлой неделе в классном чате в Вайбере они получили сообщение с суммами, которые вскоре будут собираться с каждого класса для организации и проведения ЕГЭ и ГИА.

Деньги должны были пойти на бумагу, картриджи для принтера для печати аттестатов, туалетную бумагу, бумажные полотенца, скотч, гелевые ручки, а также воду и одноразовые стаканчики. Все это оценили более чем в 55 тыс. рублей. Кроме того, шла речь и об оплате «подарка школе» от родителей 9-х и 11-х классов — покупке программного обеспечения для компьютерного класса за 50 тыс. рублей. Также в графе расходов были «цветы педагогам на последний звонок и вручение аттестатов» (100 тыс. рублей), «украшение зала» (20 тыс. рублей) и «пригласительные педагогам» (5 тыс. рублей).

«Все эти суммы были озвучены завучем на общешкольном родительском собрании, куда пригласили по два представителя от каждого класса. Расходы поделили на 153 (количество детей), получилось около 1600 рублей с человека, которые округлили до 2 тысяч с учётом того, что всё было посчитано по прошлогодним ценам», — рассказал Newslab.ru один из родителей девятиклассников.

9 апреля в главном управлении образования Красноярска, куда корреспондент Newslab.ru обратился за комментарием, заявили, что никаких обязательных сборов на обеспечение процедуры экзаменов, а тем более на подарки, быть не может. Аттестаты школьникам печатает государство, платить за это не требуется. Всем красноярским родителям школьников в управлении образования предложили жаловаться на подобные случаи «сбора средств» по тел. (391) 226−15−12.

Вечером 10 апреля в гимназии № 13 прошли родительские собрания, на которых было объявлено, что сборы на проведение экзаменов отменяются. «Ничего сдавать не нужно, оказывается, все деньги уже заложены. Выступившая на собрании завуч объяснила, что в прошлом году на пункте сдачи ОГЭ чего-то не хватило, поэтому сейчас они просто решили перестраховаться», — рассказала Newslab.ru присутствовавшая на собрании мама девятиклассника.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Красноярске с размахом откроется десятый «Галамарт»
Родителям выпускников в красноярской гимназии предложили «скинуться»...
Удар по госдолгу: США могут ввести новые санкции против России
СМИ: российский истребитель пролетел над французским фрегатом
Шесть человек погибли при крушении вертолета в Хабаровске
Украина арестовала еще одно российское судно у берегов Крыма
Цена санкций. Как сильно обвалится рубль
Продукты в магазинах будут дорожать не только из-за курса рубля
Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Спорт
«Рома» с Шиком выбила «Барселону» из Лиги чемпионов Все ожидали чуда в Манчестере, а оно случилось в Риме. В ответном матче "Рома" разбила "Барселону" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь