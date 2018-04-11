Родителям выпускников в красноярской гимназии предложили «скинуться» на проведение экзаменов

По их словам, на прошлой неделе в классном чате в Вайбере они получили сообщение с суммами, которые вскоре будут собираться с каждого класса для организации и проведения ЕГЭ и ГИА.

Деньги должны были пойти на бумагу, картриджи для принтера для печати аттестатов, туалетную бумагу, бумажные полотенца, скотч, гелевые ручки, а также воду и одноразовые стаканчики. Все это оценили более чем в 55 тыс. рублей. Кроме того, шла речь и об оплате «подарка школе» от родителей 9-х и 11-х классов — покупке программного обеспечения для компьютерного класса за 50 тыс. рублей. Также в графе расходов были «цветы педагогам на последний звонок и вручение аттестатов» (100 тыс. рублей), «украшение зала» (20 тыс. рублей) и «пригласительные педагогам» (5 тыс. рублей).

«Все эти суммы были озвучены завучем на общешкольном родительском собрании, куда пригласили по два представителя от каждого класса. Расходы поделили на 153 (количество детей), получилось около 1600 рублей с человека, которые округлили до 2 тысяч с учётом того, что всё было посчитано по прошлогодним ценам», — рассказал Newslab.ru один из родителей девятиклассников.

9 апреля в главном управлении образования Красноярска, куда корреспондент Newslab.ru обратился за комментарием, заявили, что никаких обязательных сборов на обеспечение процедуры экзаменов, а тем более на подарки, быть не может. Аттестаты школьникам печатает государство, платить за это не требуется. Всем красноярским родителям школьников в управлении образования предложили жаловаться на подобные случаи «сбора средств» по тел. (391) 226−15−12.