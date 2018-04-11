Следственный комитет по Красноярскому краю отправляет в суд двух директоров
По версии правоохранителей, они продавали в больницы «неправильный» кислород.
По версии правоохранителей, они продавали в больницы «неправильный» кислород.
ГСУ СК России по Красноярскому краю обвиняет директора Химзавода — филиала АО «Красмаш» и директора ООО ТД «Факел», в фальсификации лекарственных средств, совершенной группой лиц. По версии следствия в протяжении 2015 году подозреваемые «действуя по предварительному сговору, осуществляли незаконное производство и сбыт незарегистрированного и фальсифицированного лекарственного средства кислород медицинский газообразный в медицинские учреждения Красноярского края и Республики Тыва».
В списке врачебных учреждений, получавших фальсификат — 18 больниц. Общая стоимость кислорода, незаконно поставленного в медицинские учреждения — около 10 миллионов рублей.
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