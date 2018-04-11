Следственный комитет по Красноярскому краю отправляет в суд двух директоров

ГСУ СК России по Красноярскому краю обвиняет директора Химзавода — филиала АО «Красмаш» и директора ООО ТД «Факел», в фальсификации лекарственных средств, совершенной группой лиц. По версии следствия в протяжении 2015 году подозреваемые «действуя по предварительному сговору, осуществляли незаконное производство и сбыт незарегистрированного и фальсифицированного лекарственного средства кислород медицинский газообразный в медицинские учреждения Красноярского края и Республики Тыва».