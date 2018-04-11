В Иркутске ищут без вести пропавшего студента
В Иркутске полицейские ведут поиски без вести пропавшего 22-летнего Максима Храмцова.
В Иркутске полицейские ведут поиски без вести пропавшего 22-летнего Максима Храмцова.
В Иркутске полицейские ведут поиски без вести пропавшего 22-летнего Максима Храмцова. Как сообщает 11 апреля 2018 года
На вид разыскиваемому Максиму Храмцову 20−22 года, его рост 185−190 см, он худощавого телосложения, у нег черные короткие волосы. Студент был одет в чёрную куртку, чёрные кеды, синие джинсы, черные шапку и шарф.
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