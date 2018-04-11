В Иркутске ищут без вести пропавшего студента

В Иркутске полицейские ведут поиски без вести пропавшего 22-летнего Максима Храмцова. Как сообщает 11 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, вечером 10 апреля к правоохранителям обратилась его сестра и рассказала, что около 9.00 в этот же день молодой человек ушёл из общежития (ул. Игошина, 1) и обратно не вернулся. Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемого, просят звонить в полицию по телефонам: 8 (3952) 21−68−05 , 41−11−64, 21−39−53 либо 02 (102 — с мобильного телефона).