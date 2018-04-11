В Свердловской области прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ

За минувшую календарную неделю было зафиксировано 12,1 тыс. случаев, что на 6% выше, чем неделей ранее. Показатель ниже эпидпорога на 38,7%, однако в дальнейшем ситуация будет усугубляться, предупреждают санврачи.

«Это связано с началом сезонного подъема ОРВИ негриппозной этиологии. Можно ожидать дальнейшего продолжения роста заболеваемости в следующие недели, прежде всего, в детских возрастных группах, в связи с возвращением школьников в организованные коллективы, поскольку наибольший темп прироста заболеваемости зарегистрирован именно среди них», — отмечается в сообщении.

В Екатеринбурге за минувшую неделю зарегистрировали 5,5 тыс. случаев ОРВИ, что на 2% больше предыдущей недели. Показатель заболеваемости пока ниже эпидпорога на 20%.