Эпидпорог по ОРВИ в Новосибирске превышен почти на 13%
За неделю слегли с простудой более 14 тысяч человек, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.
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За неделю слегли с простудой более 14 тысяч человек, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.
По области — заболевших почти 20 тысяч: в основном, взрослые и подростки. Среди школьников и детсадовцев эпидпорог ниже критических показателей.
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