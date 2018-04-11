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07:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Эпидпорог по ОРВИ в Новосибирске превышен почти на 13%

За неделю слегли с простудой более 14 тысяч человек, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Источник: Вести - Новосибирск

По области — заболевших почти 20 тысяч: в основном, взрослые и подростки. Среди школьников и детсадовцев эпидпорог ниже критических показателей.

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