В Уфе устранили последствия усадки грунта по улице Цюрупы
УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Бригады «Уфаводоканала» устранили последствия усадки грунта по улице Цюрупы 100/1 возле противотуберкулезного диспансера в Уфе. Провал засыпан щебнем и огорожен со всех сторон. Позже участок будет заасфальтирован.
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