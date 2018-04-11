В Кировском районе павильоны сносят за незаконную продажу алкоголя

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Кировском районе сносят ларьки, незаконно торгующие алкоголем. Такие павильоны выявляются во время совместных рейдов администрации и полицейских.

Если установлено, что на продажу алкоголя у предпринимателя нет лицензии, а торговля ведется, то муниципалитет в праве расторгнуть договор с владельцем временного сооружения. Сейчас на территории района восемь павильонов, подлежащих демонтажу за нарушение закона. Дела по пяти объектам сейчас находятся на рассмотрении в суде.

«Отдельное внимание уделяется павильонам вблизи школ и детских садов. На особом контроле — временные сооружения, на которые поступают жалобы от жителей, такие как: торговля алкоголем, мусор, шум. Еще раз обращаемся к горожанам с просьбой не быть равнодушными, сообщать информацию о предпринимателях-нарушителях в районные администрации», — говорит руководитель администрации Кировского района Андрей Шлома.