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06:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Кировском районе павильоны сносят за незаконную продажу алкоголя

К сносу готовятся восемь ларьков.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Кировском районе сносят ларьки, незаконно торгующие алкоголем. Такие павильоны выявляются во время совместных рейдов администрации и полицейских.

Если установлено, что на продажу алкоголя у предпринимателя нет лицензии, а торговля ведется, то муниципалитет в праве расторгнуть договор с владельцем временного сооружения. Сейчас на территории района восемь павильонов, подлежащих демонтажу за нарушение закона. Дела по пяти объектам сейчас находятся на рассмотрении в суде.

«Отдельное внимание уделяется павильонам вблизи школ и детских садов. На особом контроле — временные сооружения, на которые поступают жалобы от жителей, такие как: торговля алкоголем, мусор, шум. Еще раз обращаемся к горожанам с просьбой не быть равнодушными, сообщать информацию о предпринимателях-нарушителях в районные администрации», — говорит руководитель администрации Кировского района Андрей Шлома.

Сообщить о нарушениях в работе временных сооружений в Кировском районе можно по телефону: 222−37−20.

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