В Кировском районе павильоны сносят за незаконную продажу алкоголя
К сносу готовятся восемь ларьков.
К сносу готовятся восемь ларьков.
В Кировском районе сносят ларьки, незаконно торгующие алкоголем. Такие павильоны выявляются во время совместных рейдов администрации и полицейских.
Если установлено, что на продажу алкоголя у предпринимателя нет лицензии, а торговля ведется, то муниципалитет в праве расторгнуть договор с владельцем временного сооружения. Сейчас на территории района восемь павильонов, подлежащих демонтажу за нарушение закона. Дела по пяти объектам сейчас находятся на рассмотрении в суде.
«Отдельное внимание уделяется павильонам вблизи школ и детских садов. На особом контроле — временные сооружения, на которые поступают жалобы от жителей, такие как: торговля алкоголем, мусор, шум. Еще раз обращаемся к горожанам с просьбой не быть равнодушными, сообщать информацию о
Сообщить о нарушениях в работе временных сооружений в Кировском районе можно по телефону: 222−37−20.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.