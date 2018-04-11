Хабаровским зрителям привозим только премьеры — Юрий Башмет

В Хабаровске стартовал VIII международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Помимо дальневосточной столицы, концерты состоятся в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Переяславке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



По мнению Юрия Башмета, уникальность этого фестиваля заключается в том, что каждый раз музыканты привозят с собой программу, которая ранее нигде не звучала. — Наша каждая новая встреча с дальневосточным зрителем, который понимает и ценит музыку, словно первая, — говорит Юрий Башмет. — Мы тщательно готовим программу и никогда не повторяемся. Да, мы проводим свои фестивали в Сочи, Москве, Ярославле, но там всё абсолютно другое. Хабаровчанам мы всегда привозим только премьеры. Вот, например, музыкальная композиция на музыку Моцарта и Сальери по мотивам произведения Пушкина. Это уже уникальная вещь! Меня до сих пор мучает вопрос: отравил Сальери Моцарта или нет?

