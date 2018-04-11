В Иркутской области работать опаснее всего в строительстве и охране

Как сообщает 11 апреля 2018 года пресс-служба фонда, за 2017 год в указанной отрасли среди застрахованных граждан произошло 29 несчастных случаев, из которых 18 — легкие, 9 — тяжелые и два — с летальным исходом. Смерть одного работника наступила в результате падения с 17 этажа, второй погиб при выполнении работ по укреплению откосов вдоль дороги — насыпь обрушилась, работник оказался в воде и был затянут в водопропускную трубу.
На втором месте рейтинга самых опасных видов экономической деятельности — работа частных охранных служб. За 2017 год в ЧОПах произошло 18 несчастных случаев, 14 из которых — с легкими травмами, два — с тяжелыми (в результате нападения) и два с летальным исходом в результате ДТП.
Третье место рейтинга занимает производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. За 2017 год в этой отрасли произошел 31 несчастный случай на производстве, 28 из которых — легкие травмы, один — тяжелая и два — с летальным исходом (один работник травмирован в результате разгерметизации во время разборки оборудования, другой — в результате наезда автомобиля во время дежурства).
Последние годы одной из самых опасных отраслей является — производство пиломатериалов. За 2017 год на производстве пострадало 48 работников, 40 из них получили легкие травмы, 8 — тяжелые (практически все при работе на деревообрабатывающих станках).
Пятое место в рейтинге занимает — деятельность больничных организаций. В этой отрасли произошло более 67 несчастных случаев, из которых 62 — легких и пять — тяжелых (один — в результате падения, чеытре — в результате ДТП).
Всего за 2017 год в Иркутской области произошло 844 несчастных случая в различных отраслях. ФСС РФ сообщает, что в регионе наблюдается снижение несчастных случаев на производстве, в том числе за счет использования страхователями до 20% страховых взносов на предупредительные меры по сокращению травматизма и профзаболеваний. Выделенная сумма может быть направлена по усмотрению страхователя на проведение 12 мероприятий по улучшению условий охраны труда: на приобретение аптечек, санаторно-курортное лечение сотрудников, медицинские осмотры, обучение по охране труда, приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты и другое.
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