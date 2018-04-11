Екатеринбург отправит в армию меньше тысячи человек
Этой весной.
Этой весной.
Из Екатеринбурга нынешней весной на службу в армию должны отправиться 860 человек. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Очередная призывная кампания стартовала 1 апреля. Накануне в мэрии под председательством первого
В целом по России в ряды вооруженных сил этой весной, как ожидается, отправятся порядка 128 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.
Год назад из уральской столицы было призвано свыше тысячи человек.
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