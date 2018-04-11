Екатеринбург отправит в армию меньше тысячи человек

Источник: УралИнформБюро

Из Екатеринбурга нынешней весной на службу в армию должны отправиться 860 человек. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Очередная призывная кампания стартовала 1 апреля. Накануне в мэрии под председательством первого вице-мэра Алексея Кожемяко состоялось посвященное этому рабочее совещание. Его участники обсудили ряд вопросов, касающихся организации работы районных военных комиссариатов и их взаимодействия с другими органами власти.

В целом по России в ряды вооруженных сил этой весной, как ожидается, отправятся порядка 128 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.