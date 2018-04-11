Дожди сохраняются на большей части Казахстана

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняются осадки, преимущественно дождь, лишь на западе и на юге республики погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юге-востоке возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с. В Павлодарской, Карагандинской, в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью — гололед, возможен град, днем местами усиление ветра 15−20 м/с. В Кызылординской, Алматинской областях местами ожидается туман, ночью в Алматинской области усиление ветра 15−20 м/с. В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, пыльная буря. В Атырауской области днем местами усиление ветра 15−20 м/с. В Костанайской области порывы 15−20 м/с.
Погода в Алматы днем 4°, преимущественно облачно, дождь.
Погода в Астане днем 6°, преимущественно ясно.
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