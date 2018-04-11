Дожди сохраняются на большей части Казахстана

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняются осадки, преимущественно дождь, лишь на западе и на юге республики погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юге-востоке возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».