Найдена угрожающая человечеству «темная» зона

«Темная» достигает 400 километров в длину, ее максимальная ширина — 100 километров. На ее территории растут темноцветные водоросли, которые питаются частицами углерода, и придают льду характерный оттенок. В результате снижается альбедо — способность поверхности отражать солнечные лучи. Вместо этого лед поглощает энергию и начинает быстро таять.
Жидкая вода, в свою очередь, способствует росту водорослей. Даже небольшое потепление приводит к взрыву их численности, в итоге растет площадь «темной зоны». Из-за этого возникает эффект обратной положительной связи, который еще больше усиливает таяние.
Ученые выяснили, что самый большой вклад в сокращение объемов льда вносит сажа от лесных пожаров и других процессов горения. Она отвечает за 73 процента изменчивости альбедо.
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