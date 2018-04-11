Матч «Амкар» — «Рубин» пройдёт в Перми
Представители совместной комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу побывали в Перми 9 апреля.
Представители совместной комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу побывали в Перми 9 апреля.
Их полностью удовлетворило состояние газона на стадионе «Звезда», и накануне, 10 апреля, в Москве было принято решение допустить пермскую арену к проведению матчей
Напомним, что право проведения официальных футбольных матчей
Игра 26-го тура Чемпионата РФПЛ «Амкар» — «Рубин» состоится, согласно расписанию, в Перми на стадионе «Звезда» 14 апреля и начнется в 13:30, сообщает
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