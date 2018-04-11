Матч «Амкар» — «Рубин» пройдёт в Перми

Напомним, что право проведения официальных футбольных матчей премьер-лиги у стадиона «Звезда» было отозвано в конце февраля после кубкового матча «Амкар» — «Авангард» (Курск), который прошёл 27 числа при неблагоприятных погодных условиях. За это время «красно-чёрные» были вынуждены провести две «домашние» встречи на чужих стадионах — против тульского «Арсенала» в Уфе и против «Локомотива» на поле соперника в московском Черкизово. Как только в Перми установилась «плюсовая» погода, искусственный газон стадиона «Звезда» подсыпали свежей крошкой.