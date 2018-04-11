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07:54 (мск), источник: NewsKo

Матч «Амкар» — «Рубин» пройдёт в Перми

Представители совместной комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу побывали в Перми 9 апреля.

Их полностью удовлетворило состояние газона на стадионе «Звезда», и накануне, 10 апреля, в Москве было принято решение допустить пермскую арену к проведению матчей премьер-лиги.

Напомним, что право проведения официальных футбольных матчей премьер-лиги у стадиона «Звезда» было отозвано в конце февраля после кубкового матча «Амкар» — «Авангард» (Курск), который прошёл 27 числа при неблагоприятных погодных условиях. За это время «красно-чёрные» были вынуждены провести две «домашние» встречи на чужих стадионах — против тульского «Арсенала» в Уфе и против «Локомотива» на поле соперника в московском Черкизово. Как только в Перми установилась «плюсовая» погода, искусственный газон стадиона «Звезда» подсыпали свежей крошкой.

Игра 26-го тура Чемпионата РФПЛ «Амкар» — «Рубин» состоится, согласно расписанию, в Перми на стадионе «Звезда» 14 апреля и начнется в 13:30, сообщает пресс-служба пермского клуба.

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