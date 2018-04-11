На востоке Казахстана зарегистрировано землетрясение
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла.
Подземный толчок магнитудой 3 зафиксирован в восточной части Казахстана в 200 км к
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64.
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