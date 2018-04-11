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07:34 (мск), источник: Zakon.kz

На востоке Казахстана зарегистрировано землетрясение

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла.

Источник: Zakon.kz

Подземный толчок магнитудой 3 зафиксирован в восточной части Казахстана в 200 км к юго-востоку от Усть-Каменогорска, сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 06:00 аст в среду, имел координаты 48.88 градуса северной широты и 84.85 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64.

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