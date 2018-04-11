Британка «отстегнула» нос в прямом эфире
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Англичанка Джейн Хардман, страдающая от аутоиммунного заболевания, в прямом эфире утреннего телешоу This Time Next Year показала последствия своего недуга, отстегнув нос и вернув его на место.
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