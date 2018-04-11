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14:03 (мск), источник: РИА Новости

Британка «отстегнула» нос в прямом эфире

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Англичанка Джейн Хардман, страдающая от аутоиммунного заболевания, в прямом эфире утреннего телешоу This Time Next Year показала последствия своего недуга, отстегнув нос и вернув его на место.

Она рассказала, что гранулематоз лишил ее своего носа, и врачи создали для нее косметический протез на магнитах. Для этого ей пришлось вживить магнитные крепежи в кости лицевого черепа.

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Гранулематоз Вегенера — тяжелое быстро прогрессирующее заболевание, захватывающее мелкие и средние кровеносные сосуды: капилляры, венулы, артериолы и артерии, с вовлечением верхних дыхательных путей, глаз, почек, легких и других органов.

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