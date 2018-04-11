«Белый пароход» выступит с концертами в трёх городах Дальнего Востока

Летней школе для юных музыкантов «Белый пароход» уже 14 лет. Задача проекта — поддержка и реабилитация одарённых детей-сирот и детей с ограниченными возможностями с помощью музыки.

«В этом году выступать будет около 100 человек, вместе с музыкантами из Москвы. Концерты проведёт телеведущий Дмитрий Губерниев, однако в Комсомольск он приехать не сможет. Скорее всего, он будет во Владивостоке», — рассказала секретарь фонда «Счастливое детство» Евгения Овеникова.

Проект «Белый пароход. Поющие реки России» создали в 2004 году. В 2014 на проведение фестиваля не нашлось денег, а теплоход «Василий Поярков» продали рыболовам. С марта 2015 года «Белый Пароход» входит в число проектов фонда «Счастливое детство».