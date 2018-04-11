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10:00 (мск), источник: Восток Медиа

«Белый пароход» выступит с концертами в трёх городах Дальнего Востока

Концерты благотворительного проекта «Белый пароход» посетят дальневосточники. Выступления пройдут в трёх городах: Хабаровске, Комсомольске и Владивостоке. В программе примет участие большой детский хор, музыканты из Москвы, а также руководитель проекта, обладатель Grammy — Николай Диденко, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Летней школе для юных музыкантов «Белый пароход» уже 14 лет. Задача проекта — поддержка и реабилитация одарённых детей-сирот и детей с ограниченными возможностями с помощью музыки.

«В этом году выступать будет около 100 человек, вместе с музыкантами из Москвы. Концерты проведёт телеведущий Дмитрий Губерниев, однако в Комсомольск он приехать не сможет. Скорее всего, он будет во Владивостоке», — рассказала секретарь фонда «Счастливое детство» Евгения Овеникова.

Проект «Белый пароход. Поющие реки России» создали в 2004 году. В 2014 на проведение фестиваля не нашлось денег, а теплоход «Василий Поярков» продали рыболовам. С марта 2015 года «Белый Пароход» входит в число проектов фонда «Счастливое детство».

Первый концерт пройдёт в Комсомольске завтра, 12 апреля, в 18:00 в ДК «Авиастроителей». Стоимость билетов — от 300 до 400 рублей в зависимости от места. В дальневосточной столице коллектив выступит 14 апреля в 18:00, билеты стоят от 500 до 700 рублей. Перед этим зрители также смогут посетить выставку картин Дианы Слипецкой. В Приморской филармонии дети выступят 17 апреля в 18:00. Стоимость билетов — 500−700 рублей.

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