«Белый пароход» выступит с концертами в трёх городах Дальнего Востока
Концерты благотворительного проекта «Белый пароход» посетят дальневосточники. Выступления пройдут в трёх городах: Хабаровске, Комсомольске и Владивостоке. В программе примет участие большой детский хор, музыканты из Москвы, а также руководитель проекта, обладатель Grammy — Николай Диденко, сообщает РИА «Восток-Медиа».
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