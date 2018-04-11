В Перми пройдут «Чистые игры» по сбору мусора на Данилихе
Для участия нужно сформировать команду от 2 до 4 человек.
Для участия нужно сформировать команду от 2 до 4 человек.
В рамках проекта «Малые реки. Развиваем вместе» в Перми пройдут «Чистые игры» на реке Данилиха.
Для участия в игре нужно зарегистрировать команду от 2 до 4 человек на официальном сайте.
Экологическая акция стартует в воскресенье, 29 апреля, в 11 часов на площадке у реки Данилиха напротив дома по ул. Грузинская, 3.
Организаторы экологических соревнований надеются, что в этом году пермяки побьют прошлогодний рекорд. Прошлой осенью за два часа соревнований 96 участников игры собрали на берегу Данилихи 409 мешков мусора, 41 автомобильную покрышку и 50 батареек.
Отметим, что идея заменить скучные субботники увлекательными квестами «Чистые игры» охватила уже 12 000 человек в 53 городах.
Следующие «Чистые игры» в Перми запланированы 5 мая в Серебрянском парке.
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