Мэр Омска заставила строителей надеть каски во время проверки Юбилейного моста
Оксана Фадина проконтролировала меры безопасности.
Оксана Фадина проконтролировала меры безопасности.
Сегодня, 11 апреля, Оксана Фадина провела рабочую встречу на Юбилейном мосту. Она проверила как идут работы и проконтролировала меры безопасности.
Отметим, что Оксана Фадина отказалась идти на мост без каски. Её примеру последовал подрядчик и глава департамента строительства Илья Трушников. В момент визита мэра рабочие продолжали выполнять свои обязанности, кроме того, на мосту активно работал кран.
Напомним, что прошлую встречу на Юбилейном мосту провел Илья Трушников. И каски на его голове не было.
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