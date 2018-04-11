Мэр Омска заставила строителей надеть каски во время проверки Юбилейного моста

Источник: Om1.ru

Сегодня, 11 апреля, Оксана Фадина провела рабочую встречу на Юбилейном мосту. Она проверила как идут работы и проконтролировала меры безопасности.

Отметим, что Оксана Фадина отказалась идти на мост без каски. Её примеру последовал подрядчик и глава департамента строительства Илья Трушников. В момент визита мэра рабочие продолжали выполнять свои обязанности, кроме того, на мосту активно работал кран.