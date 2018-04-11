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07:49 (мск), источник: "Российская газета"

В небе над Средним Уралом «ослепили» авиацию условного противника

Подразделения отдельной бригады радиоэлектронной борьбы «ослепили» фронтовую авиацию условного противника во время учения под Екатеринбургом.

По легенде, в небе над Средним Уралом было замечено звено «вражеских» фронтовых бомбардировщиков Су-34. Они собирались ударить ракетами класса «воздух-поверхность» по наземным пунктам управления.

Чтобы этого не допустить, военнослужащие создали помехи с помощью аппаратуры мобильного комплекса «Красуха» — она обеспечивают высокоточную разведку радиоэлектронных средств различного назначения, анализируют тип сигнала и эффективно подавляет бортовые радиолокационные станции. В результате — противник лишается возможности обнаруживать цели и наводить средства поражения.

«В ходе прошедших учений специалисты радиоэлектронной борьбы исказили навигационное поле, после чего “противник” потерял возможность наносить прицельные авиационные удары. Комплекс “Красуха” показал свою эффективность», — передает пресс-служба Центрального военного округа.

В учении на полигоне «Свердловский» приняли участие около пяти сотен военнослужащих, было задействовано около 120 единиц техники.

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