В небе над Средним Уралом «ослепили» авиацию условного противника

По легенде, в небе над Средним Уралом было замечено звено «вражеских» фронтовых бомбардировщиков Су-34. Они собирались ударить ракетами класса «воздух-поверхность» по наземным пунктам управления.

Чтобы этого не допустить, военнослужащие создали помехи с помощью аппаратуры мобильного комплекса «Красуха» — она обеспечивают высокоточную разведку радиоэлектронных средств различного назначения, анализируют тип сигнала и эффективно подавляет бортовые радиолокационные станции. В результате — противник лишается возможности обнаруживать цели и наводить средства поражения.

«В ходе прошедших учений специалисты радиоэлектронной борьбы исказили навигационное поле, после чего “противник” потерял возможность наносить прицельные авиационные удары. Комплекс “Красуха” показал свою эффективность», — передает пресс-служба Центрального военного округа.