В небе над Средним Уралом «ослепили» авиацию условного противника
Подразделения отдельной бригады радиоэлектронной борьбы «ослепили» фронтовую авиацию условного противника во время учения под Екатеринбургом.
Подразделения отдельной бригады радиоэлектронной борьбы «ослепили» фронтовую авиацию условного противника во время учения под Екатеринбургом.
По легенде, в небе над Средним Уралом было замечено звено «вражеских» фронтовых бомбардировщиков Су-34. Они собирались ударить ракетами класса «воздух-поверхность» по наземным пунктам управления.
Чтобы этого не допустить, военнослужащие создали помехи с помощью аппаратуры мобильного комплекса «Красуха» — она обеспечивают высокоточную разведку радиоэлектронных средств различного назначения, анализируют тип сигнала и эффективно подавляет бортовые радиолокационные станции. В результате — противник лишается возможности обнаруживать цели и наводить средства поражения.
«В ходе прошедших учений специалисты радиоэлектронной борьбы исказили навигационное поле, после чего “противник” потерял возможность наносить прицельные авиационные удары. Комплекс “Красуха” показал свою эффективность», — передает
В учении на полигоне «Свердловский» приняли участие около пяти сотен военнослужащих, было задействовано около 120 единиц техники.
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