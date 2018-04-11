Учитель года получит премию в полмиллиона рублей

Сегодня педагоги провели мастер-классы и методические семинары, но, пока только для своих коллег. Открытые уроки начнутся 11 апреля. Победитель получит полмиллиона рублей, лучшие в номинациях — также денежные призы и возможность самим пройти образовательные стажировки.

Анна Турсун, учитель английского языка: «Первые испытания — методический семинар и мастер-класс. Методический семинар — это то, где мы рассказываем о своей методике преподавания того предмета, в котором мы специализируемся. Мастер-класс — некие приемы, которые отличают нас от других учителей».