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07:42 (мск), источник: Вести - Пермь

Учитель года получит премию в полмиллиона рублей

В Перми стартовал очный этап краевого конкурса «Учитель года».

Источник: Вести - Пермь

Сегодня педагоги провели мастер-классы и методические семинары, но, пока только для своих коллег. Открытые уроки начнутся 11 апреля. Победитель получит полмиллиона рублей, лучшие в номинациях — также денежные призы и возможность самим пройти образовательные стажировки.

Анна Турсун, учитель английского языка: «Первые испытания — методический семинар и мастер-класс. Методический семинар — это то, где мы рассказываем о своей методике преподавания того предмета, в котором мы специализируемся. Мастер-класс — некие приемы, которые отличают нас от других учителей».

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