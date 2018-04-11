Учитель года получит премию в полмиллиона рублей
В Перми стартовал очный этап краевого конкурса «Учитель года».
В Перми стартовал очный этап краевого конкурса «Учитель года».
Сегодня педагоги провели
Анна Турсун, учитель английского языка: «Первые испытания — методический семинар и
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.