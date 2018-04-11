Столица Урала отметилась гостеприимностью

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбург вошел в десятку самых популярных туристических городов России. Об этом сообщает портал путешествий и аренды жилья Airbnb.

Специалисты провели исследование сведений о бронировании гостиниц и аренды жилья туристами в период с весны 2017-го по весну 2018 года. По итогам анализа столица Урала оказалась на 8-м месте ТОПа, передает «Уралинформбюро».

Екатеринбург уступил не только Санкт-Петербургу и Москве, но также Казани, Новосибирску, Сочи, Калининграду, Владивостоку, Пскову и Суздалю. Последний, к слову, возглавил рейтинг.