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08:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Столица Урала отметилась гостеприимностью

Туристы едут охотно.

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбург вошел в десятку самых популярных туристических городов России. Об этом сообщает портал путешествий и аренды жилья Airbnb.

Специалисты провели исследование сведений о бронировании гостиниц и аренды жилья туристами в период с весны 2017-го по весну 2018 года. По итогам анализа столица Урала оказалась на 8-м месте ТОПа, передает «Уралинформбюро».

Екатеринбург уступил не только Санкт-Петербургу и Москве, но также Казани, Новосибирску, Сочи, Калининграду, Владивостоку, Пскову и Суздалю. Последний, к слову, возглавил рейтинг.

Уральская столица не первый год входит в туристический топ-10. Путешественники выбирают город на Исети прежде всего из-за развитой инфраструктуры гостеприимства.

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