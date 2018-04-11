Бард Новиков не явился в суд на заседание по своему иску к Первому каналу

Напомним, Новиков выступает с требованием компенсировать ему моральный вред на сумму в 1 млн евро. Ранее он принимал участие в передаче «Пусть говорят» по видеосвязи, потому что следователи запретили ему ехать в Москву. Темой программы стал скандальный ЖК «Бухта Квинс».
На своей странице в Facebook бард уже публиковал исковое заявление: по его словам, Первый канал обязан обеспечить публичные извинения в его адрес и компенсировать нанесенный ему моральный вред.
Во вторник, 10 апреля, состоялось судебное заседание. Как сообщается в электронной картотеке Останкинского суда, в результате рассмотрение иска было опять отложено. В качестве основания указана неявка истца, которым выступает Новиков. Следующее заседание состоится 23 мая.
Напомним, в начале февраля в суд было передано уголовное дело первого фигуранта по громкому делу «Бухты Квинс». Одним из обвиняемых по этому делу является Александр Новиков.
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