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08:31 (мск), источник: NewsKo

Вторая декада апреля в Прикамье может стать самой холодной за 14 лет

В Пермский край пришло похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 36% 766 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: AP 2018

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, 12 и 13 апреля среднесуточная температура повсеместно будет ниже 0°. Незначительное повышение температуры ожидается лишь днём в субботу — до +5…+7°.

В среднесрочной перспективе (с 16 апреля) возможно ещё более масштабное вторжение из Канадской Арктики. Таким образом, вторая декада апреля может стать самой холодной с 2004 года. Снег практически не будет таять на всей территории края, за исключением населённых пунктов. Поэтому начало половодья на реках края ожидается не ранее 20 апреля.

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