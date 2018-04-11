На что у казахстанцев уходят деньги?

Наибольший рост расходов зафиксирован в Жамбылской области, с 92,6 до 111,4 тыс. тенге (прирост- 20,4%).

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Жители Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей увеличили расходы на 14,5% и 14,1% соответственно. Единственная область, в которой среднедушевые расходы жителей сократились, — Мангистауская (минус 1,7%, с 127,9 до 125,7 тыс. тенге).

В то же время больше всего тратят жители Алматы и Астаны — 203,1 и 173 тыс. тенге соответственно. Жители Карагандинской области и Восточно-Казахстанской области также оказались среди лидеров по сумме среднедушевых расходов — 158,5 тыс. и 142,1 тыс. тенге соответственно.

Меньше всего тратят жители густонаселенного юга — в Южно-Казахстанской, Кызлординской и Жамбылской областях. Среднедушевые расходы населения в этих регионах колеблются от 101,4 до 111,4 тыс. тенге в последнем квартале 2017 года.

Основной статьей расходов населения являются потребительские расходы, состоящие из расходов на продовольственные и непродовольственные товары и платные услуги. Совокупная доля потребительских расходов в IV кв. ушедшего года составила 93,3% (135,9 тыс. тенге).

Второй по значимости статьей расходов является погашение кредита и долга — 3,6% от совокупных расходов. В среднем каждый казахстанец был должен 5311 тенге. Наименьшие затраты идут на материальную помощь (родственникам, знакомым, а также на алименты) и на налоги, платежи и иные выплаты — 2,8% и 0,2% соответственно.