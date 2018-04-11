Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль требует отставки Терезы Мэй - СМИ
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
5 ошибок в воспитании, которые делают все родители
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
Маникюр и педикюр в России будут делать по ГОСТам
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018»
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Брэд Питт уже полгода встречается с известным архитектором
Располневшая Надежда Бабкина испугала поклонников
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
08:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В «гнилой» башкирской школе наконец-то сделают ремонт

В историю вмешались чиновники из администрации главы республики.

Жители небольшого села Нижнетроицкий, что в Туймазинском районе Башкирии, наконец-то добились полноценного ремонта единственной школы. На этот раз процессом будут руководить из столицы.

Напомним, что история «гнилой» школы в башкирской глубинке началась в ноябре 2017 года. Тогда группа инициативных родителей во главе с Рамилем Гумеровым пожаловалась на ужасные условия учебы в местной школе. На место съехались представители всех СМИ республики. И было за чем.

ГНИЛОЙ ПОТОЛОК И СТЕНЫ.

— У меня сейчас в этой школе учатся две дочки. Жена заглянула в столовую взять пробы еды для проверки, и увидела плесень на стенах, — рассказывает Рамиль Гумеров. — Потом мы пришли туда с камерой, засняли все и выложили в соцсети. Вскоре и журналисты подключились.

Сразу после этого директор нижнетроицкой школы Радик Шарипов начал оперативно устранять «косяки». В учебное заведение пригласили строителей, которые попытались на скорую руку замазать трещины и плесень на стенах. Часть школы, построенной еще 60 лет назад, закрыли на «внеплановый ремонт».

Общественные активисты начали обвинять Шарипова в хищении денег на ремонт, что в итоге привело к плачевному состоянию всего здания. Но у директора была своя версия появления плесени и грибка на стенах школы.

— В прошлом году крышу подлатали, но в спортзале балка на потолке уже влагу впитала. Высушить ее пытались, но тщетно. Потом прибежали родители, развели панику: якобы на стене грибок завелся. А ведь это просто краска потекла, потому и цвет такой. Но все же в нашем здании нужно основательный ремонт делать, а не стены красить, — объяснил тогда Шарипов.

СТАРАЯ НОВАЯ ШКОЛА.

В итоге общественники добились своего — делом заинтересовался следственный комитет Башкирии. Дело в том, что в августе каждая школа проходит серьезную проверку на пригодность. Соответственно, у сыщиков возникли вопросы: кто, каким образом и когда позволил организовать обучение детей в разваливающейся школе. В феврале 2018 стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни».

А весной в «гнилую» историю вмешались республиканские чиновники.

— 23 марта к нам приехал Динир Ахмедьянов из администрации глава республики: посмотрел, ужаснулся и распорядился сделать ремонт. В этом году выделяют первые 60 миллионов. Об этом он нам сказал на открытом приеме в Туймазах, — рассказал Рамиль Гумеров. — Мы, родители, просили его, чтобы нам официально разрешили участвовать в ремонте школе, контролировать. Он дал соответствующее распоряжение, и даже подписал мое заявление об этом.

Таким образом, нижнетроицкие школьники этой осенью смогут отправиться в чистую, обновленную школу, в которой нет запаха плесени и сырости.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Умер автор хитов Киркорова
"Барселона" сенсационно уступила "Роме" 0:3, вылетев из Лиги Чемпионов
Удар по госдолгу: США могут ввести новые санкции против России
СМИ: российский истребитель пролетел над французским фрегатом
Украина арестовала еще одно российское судно у берегов Крыма
Продукты в магазинах будут дорожать не только из-за курса рубля
Ученые обнаружили в Гренландии «темную» зону на ледяном щите
Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Шесть человек погибли при крушении вертолета в Хабаровске
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь