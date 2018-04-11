В «гнилой» башкирской школе наконец-то сделают ремонт

Жители небольшого села Нижнетроицкий, что в Туймазинском районе Башкирии, наконец-то добились полноценного ремонта единственной школы. На этот раз процессом будут руководить из столицы.

Напомним, что история «гнилой» школы в башкирской глубинке началась в ноябре 2017 года. Тогда группа инициативных родителей во главе с Рамилем Гумеровым пожаловалась на ужасные условия учебы в местной школе. На место съехались представители всех СМИ республики. И было за чем.

ГНИЛОЙ ПОТОЛОК И СТЕНЫ.

— У меня сейчас в этой школе учатся две дочки. Жена заглянула в столовую взять пробы еды для проверки, и увидела плесень на стенах, — рассказывает Рамиль Гумеров. — Потом мы пришли туда с камерой, засняли все и выложили в соцсети. Вскоре и журналисты подключились.

Сразу после этого директор нижнетроицкой школы Радик Шарипов начал оперативно устранять «косяки». В учебное заведение пригласили строителей, которые попытались на скорую руку замазать трещины и плесень на стенах. Часть школы, построенной еще 60 лет назад, закрыли на «внеплановый ремонт».

Общественные активисты начали обвинять Шарипова в хищении денег на ремонт, что в итоге привело к плачевному состоянию всего здания. Но у директора была своя версия появления плесени и грибка на стенах школы.

— В прошлом году крышу подлатали, но в спортзале балка на потолке уже влагу впитала. Высушить ее пытались, но тщетно. Потом прибежали родители, развели панику: якобы на стене грибок завелся. А ведь это просто краска потекла, потому и цвет такой. Но все же в нашем здании нужно основательный ремонт делать, а не стены красить, — объяснил тогда Шарипов.

СТАРАЯ НОВАЯ ШКОЛА.

В итоге общественники добились своего — делом заинтересовался следственный комитет Башкирии. Дело в том, что в августе каждая школа проходит серьезную проверку на пригодность. Соответственно, у сыщиков возникли вопросы: кто, каким образом и когда позволил организовать обучение детей в разваливающейся школе. В феврале 2018 стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни».

А весной в «гнилую» историю вмешались республиканские чиновники.

— 23 марта к нам приехал Динир Ахмедьянов из администрации глава республики: посмотрел, ужаснулся и распорядился сделать ремонт. В этом году выделяют первые 60 миллионов. Об этом он нам сказал на открытом приеме в Туймазах, — рассказал Рамиль Гумеров. — Мы, родители, просили его, чтобы нам официально разрешили участвовать в ремонте школе, контролировать. Он дал соответствующее распоряжение, и даже подписал мое заявление об этом.