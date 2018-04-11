Сезон открыт: шесть петербуржцев пострадали от укусов клещей

Обратная сторона теплой погода — опасность, которая подстерегает петербуржцев на природе. Как только солнышко начинает пригревать, просыпаются клещи. Между прочим, весьма голодные.

— В Санкт-Петербурге начался сезон инфекций, передающихся клещами, — предупредили в отделе здравоохранения Центрального района города. — В больницы уже обратились шесть человек с жалобами на присасывание клещей. Среди них два ребенка.

Официальных комментариев от Роспотребнадзора пока нет., равно как и неизвестно, в каких районах пострадали горожане. Но традиционно пандемичными по клещам считаются все районы области и ряд петербургских районов.

Напомним, в прошлом году первые клещи также проснулись в середине апреля, но из-за затяжных холодов пик пришелся на конец мая-начало июня. Как будет в этот раз, решит погода.