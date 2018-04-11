Сезон открыт: шесть петербуржцев пострадали от укусов клещей
Среди них два ребенка.
Среди них два ребенка.
Обратная сторона теплой погода — опасность, которая подстерегает петербуржцев на природе. Как только солнышко начинает пригревать, просыпаются клещи. Между прочим, весьма голодные.
— В
Официальных комментариев от Роспотребнадзора пока нет., равно как и неизвестно, в каких районах пострадали горожане. Но традиционно пандемичными по клещам считаются все районы области и ряд петербургских районов.
Напомним, в прошлом году первые клещи также проснулись в середине апреля, но
Клещи опасны тем, что являются разносчиками инфекций: клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита. Защититься от последнего возможно, сделав прививку.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.