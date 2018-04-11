В Самарской области появится музей мира и дружбы

Музей мира и дружбы собираются открыть в Самарской области. Организаторы рассказали, что эта идея появилась еще несколько лет назад, однако возможность реализовать проект появилась только сейчас.

— В мире есть огромное количество музеев, посвященных самым разным войнам. Хочется быть за мир, а не против войн. Вспомните знаменитое высказывание Матери Терезы: «Я никогда не присоединюсь к движению против войны. Позовите меня, когда появится движение за мир. Мне близки ее слова, — рассказала руководитель проекта детский писатель Мария Пашинина.

Она также отметила, что мир и дружба — это шанс на спокойное будущее.

— Мир и дружба — это наш шанс на то, чтобы быть спокойными за детей, шанс на добрососедство, на то, чтобы не повторялись трагедии, причиной которым становится человеческий фактор, — подытожила руководитель музея.

Первые экспонаты для пока еще виртуальной экспозиции создадут дети.

— Первым шагом к наполнению музея станет конкурс среди школьников Самарской области, посвященный Дню Победы, «Письмо мира». В его рамках дети будут писать сочинения-размышления на выбранную тему, а также создавать рисунки, посвященные миру и дружбе, — рассказали организаторы.